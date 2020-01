ENCARPETARON CASO Y LO EXCLUYERON DEL ACUERDO DE COLABORACIÓN CON ODEBRECHT

HISTORIA NO CONTADA DEL FAENÓN EN GASODUCTO PARTE V

La fiscal Geovana Mori, miembro del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público encargada de investigar la corrupción que hubo en el proyecto Gasoducto Sur Peruano, confesó en su momento que este caso no ha avanzado mucho porque no cuenta con los recursos suficientes para poder hacer su trabajo. Además de que los exfuncionarios de Odebrecht no los quisieron incluir en el acuerdo de colaboración eficaz firmado con los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba.

Aun así, la magistrada reveló que ha podido llegar a identificar los nombres de algunos ‘codinomes’ (sobrenombres de receptores de coimas). “El tema de los colaboradores, de los testigos protegidos, se ha propiciado a raíz y en parte por la publicación de la prensa ecuatoriana. Pero también ha sido un proceso de búsqueda por parte de este despacho”, señaló Mori en su momento.

